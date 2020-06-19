Власти Чувашии помогут с организацией похорон экс-губернатора Игнатьева

В Чувашиии содана правительственная комиссия по организации похорон бывшего главы региона Михаила Игнатьева.

Он скончался 18 июня в Санкт-Петербурге в больнице. Там Игнатьев проходил лечение от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Ему было 58 лет.

Свои соболезнования выразил врио главы Чувашской республики Олег Николаев, передает "Интерфакс". Он отметил, что смерть родного человека — это всегда больно и неожиданно.

"Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся", — приводятся в сообщении его слова.

Правительство республики окажет необходимую помощь семье Игнатьева.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. 29 января 2020 года президент Владимир Путин отстранил его от должности "в связи с утратой доверия". Отставке предшествовал ряд громких скандалов. Так, Игнатьев призывал "мочить" журналистов за критику властей, а потом заставил начальника городской пожарной части подпрыгнуть за ключами при передаче новых служебных автомобилей.

Свою отставку Игнатьев решил оспаривать в Верховной суде. Заседание было назначено на 30 июня. Вместе с тем суд отказался возвращать льготы уволенному губернатору.