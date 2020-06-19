Google запустила аналог Pinterest с искусственным интеллектом

Компания Google запустила новый сервис Keen, благодаря которому пользователи могут следить за происходящим вокруг интересующих их областей. Новый проект был создан в стартап-инкубаторе Area 120 при участии команды PAIR, которая изучает способы взаимодействия людей с искусственным интеллектом.

Keen доступен в виде веб-версии и мобильного приложения для Android. Больше всего он напоминает Pinterest, только задача отбора контента возложена на системы машинного обучения.

Авторизовавшись с помощью аккаунта Google, пользователь может указать, какие темы ему интересны. Например, если он увлекается кулинарией, "умные" алгоритмы Keen предложат добавить схожие области - например, диету или образ жизни. Далее ИИ сформирует персональную подборку из изображений, статьей, видео на YouTube, постов в соцсетях, ссылок на товары в интернет-магазине и другого контента.

Как в Pinterest, "бесконечная" лента состоит из карточек, которыми можно поделиться или сохранить для ознакомления на потом. За поиск нового материала отвечает ИИ: чем активнее пользователь взаимодействует со своей коллекцией, тем точнее будут рекомендации.