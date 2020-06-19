В России возобновляется чемпионат страны по футболу

Двумя матчами 23-го тура между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" и "Сочи" и "Ростовом" в России 19 июня стартует возобновленный после трехмесячной паузы чемпионат страны. Правда, игра черноморской и ростовской команд может не состояться.

Коронавирусная инфекция, из-за которой, собственно, и был приостановлен национальный футбольный турнир, не хочет сдавать свои позиции. Сразу у шести игроков "Ростова" незадолго до рестарта был выявлен COVID-19. В связи с этим сине-желтые ушли на карантин. "Сочи" же отказались переносить игру на другую дату. Судьба встречи этих команд решится 19 июня.

Перед приостановкой чемпионата России лидером турнира являлся санкт-петербургский "Зенит", оторвавшийся от ближайших преследователей – "Локомотива" и "Краснодара" – на 11 очков. В копилке команды Сергея Семака на сегодняшний день 50 баллов после 22 игр. Вряд ли кто сомневается, что именно "Зенит" станет чемпионом страны.

А вот за второе место, дающее право выступить на следующий год в групповом этапе Лиги чемпионов, борьба обещает быть нешуточной. За него поборются "Локомотив" (41 очко), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36). Правда, скандальная смена тренера в стане "железнодорожников" может негативно сказаться на перспективах команды Марко Николича. Кроме того, из-за возникших проблем с коронавирусом "Ростову" будет непросто побороться за место под солнцем.

Не менее ожесточенной ожидается и борьба в нижней части турнирной таблицы. В настоящий момент аутсайдерами чемпионата России являются "Оренбург" (23 очка), "Рубин" (23), "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20). В нынешнем сезоне из-за коронавируса стыковых матчей не запланировано, поэтому лишь два клуба покинут высший дивизион.

Напомним, что первый после рестарта тур чемпионата России по футболу будет посвящен медицинским работникам, боровшимся и продолжающим бороться за жизни людей во время пандемии коронавируса.