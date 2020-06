Apple приписали план переименовать iPhone и iOS

Уже в ближайший понедельник на виртуальной конференции WWDC Apple может объявить о крупнейшем ребрендинге в истории компании. По утверждению сразу нескольких инсайдеров, появилась неподтвержденная информация о планах поменять название двух ключевых для Apple продуктов.

Об этом сообщил руководитель популярного сетевого портала о цифровых устройствах XDA Developers Макс Вайнбах. "Я получил какое-то письмо, утверждавшее, что Apple переименует iOS в iPhone OS, а iPhone — в Apple Phone, и не поверил. Ничего себе", — ответил он на лаконичный твит другого инсайдера, Джона Проссера, состоявший из двух слов: "iPhone OS". При этом в последующем твите Вайнбах подчеркнул, что сам в этот слух не верит.

