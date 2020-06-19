В Улан-Удэ огнеборцы ликвидировали крупный пожар в жилом доме

В Улан-Удэ огнеборцы ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме. Сообщение об инциденте поступило накануне вечером. Когда на место прибыло первое подразделение, горела наружная стена строения и забор. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Благодаря оперативной работе возгорание ликвидировали в том масштабе, которое оно приняли к моменту прибытия первый пожарных" — отметил замначальника службы пожаротушения Владислав Буянов.

Пожар полностью потушили за 21 минуту. В результате выгорел 10 квадратных метров забора, повреждено 2 квадратных метра кровли, а также оконные проемы и наружная стена. В тушении приняли участие 14 человек и 6 единиц спецтехники. В настоящий моменты точные причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС. Одной из версий произошедшего является поджог тополиного пуха.