19 июня 202010:22

Москва и Петербург оказались в тропиках: рекордная жара вызвала сильнейшие ливни

Москва и Петербург оказались в тропиках: рекордная жара вызвала сильнейшие ливни

В Санкт-Петербурге накануне зафиксировали температурный рекорд, а уже через несколько часов город накрыл тропический ливень. Сильные дожди прошли и в других регионах России, в том числе в столице. Какие сюрпризы атмосфера преподнесет сегодня?

Когда стоит тропическая жара, то и тропическим ливням не приходится удивляться. Петербург стал яркой иллюстрацией того, какой может быть оборотная сторона аномальной жары в летний период. 18 июня в городе начались с июльского зноя, было ясно и солнечно. Но во второй половине дня случился ливень с градом, который продолжался несколько часов. Местные коммунальщики подсчитали, что интенсивность осадков превысила максимально допустимую для городских ливневок в 3,5 раза! Дождь сопровождался сильным ветром. Порывы в самом Санкт-Петербурге и в Ленинградской области достигали 13-15 м/с. Повалены десятки деревьев.

Впрочем, от непогоды пострадал не только северо-запад России. По точно такому же сценарию — сначала жара, потом хляби небесные — развивалась погодная обстановка в Москве. Причем, в столице цифры были даже более впечатляющими: за те же несколько часов вылилось 41 мм осадков — половина месячной нормы. Правда, такое количество зафиксировала только опорная станция ВДНХ. На остальных суммы были куда меньше, да и масштаб подтоплений оказался скромнее, чем в Петербурге.

Сильные ливни также отмечались на Волге и на юге России. На Кавказе интенсивность местами превышала 50 мм за 24 часа. Залило и Крым. Например, вот так днем выглядел Севастополь: по некоторым улицам можно было передвигаться вплавь. Отдельные горожане так и поступали.

Причина разбушевавшейся стихии — это именно небывалая жара, которая сейчас царит на Русской равнине. Например, в Санкт-Петербурге накануне она была рекордной: термометры показали плюс 32,4 градуса В Москве рекорд состояться не успел, не хватило половины градуса. Зато это случилось в подмосковных Коломне и Можайске.

Вообще, метеостатистика накануне была переписана на десятках станций Русской равнины. И в целом температурный режим соответствовал влажным тропикам. А для такого типа климата как раз вполне типичным является развитие небольших, но крайне мощных грозовых ячеек, которые способны приносить огромное количество осадков за небольшой период времени. К счастью, в ближайшие дни погода на Русской равнине станет более нормальной.

Спасибо за жару стоит сказать огромному антициклону, который в течение всей текущей недели висит над регионом. Он удерживает на европейской территории ясную погоду, благодаря чему солнце свободно прогревает поверхность. А также тянет на север воздух с Каспийского моря. Однако его власть скоро пошатнется. Ведь на севере уже начинается арктическое вторжение. Новый циклон начал забрасывать на континент воздушные массы с Северного ледовитого океана. Сегодня под его влиянием сильные осадки накроют Поморье, Карелию и Мурманскую область. А показания термометров в этих регионах вряд ли преодолеют отметку плюс 20 градусов. Остальная часть Русской равнины пока еще останется в аномальной жаре.

В Санкт-Петербурге сегодня до 29 градусов тепла. Во второй половине дня все еще возможны короткие грозовые ливни, хотя осадков они уже принесут немного — не более 3 мм. Но 20 июня сюда доберется волна холода, и показания термометров понизятся до 20 градусов. Впрочем, это всего-навсего возвращение в норму. В дальнейшем сохранится сухая и солнечная погода, в воздух станет прогреваться, и к середине следующей недели жара усилится до 26 градусов.

В Москве сегодня тоже после полудня не обойдется без дождей и будет все еще очень жарко — 29 градусов. А завтра, с приближением холодного фронта, осадки усилятся. Вновь возможны ливни с грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра. По расчетам, может выпасть порядка 20 мм осадков. Жара начнет спадать, 21 июня будет уже не выше 22 градусов. Но опять же, такие показатели вполне соответствуют климату умеренного пояса.

Текст: Метеовести

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