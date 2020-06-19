Бензема обошел Пушкаша и вошел в топ-5 бомбардиров "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, ставший автором дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу против "Валенсии", поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров клуба за всю его историю. На счету 32-летнего французского футболиста стало 243 мяча в 503 играх.

Как сообщает официальный сайт "Реала", по этому показателю он обошел легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша, выступавшего за "сливочных" в середине прошлого века. В активе венгра 242 гола.

Напомним, что лидером бомбардирского списка "Реала" является Криштиану Роналду с 451 мячом. Следом идут Рауль (323), Альфредо Ди Стефано (308) и Сантильяна (290).