Вести.net: крупные ИТ-компании раскритиковали Apple за жадность

Роскомнадзор на своем официальном сайте объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования блокировки мессенджера Telegram. Как сказано в ведомстве позитивно оценили готовность основателя сервиса противодействовать терроризму и экстремизму. Напомним, Telegram было решено заблокировать два года назад за то, что сервис не раскрыл спецслужбам ключи шифрования. С тех пор полной блокировки мессенджера добиться не удалось.

Две крупные ИТ-компании Epic Games, разработчик игры Fortnite, и Match Group, создатель Tinder ополчились на Apple, точнее на размер комиссии в магазине App Store и нашли понимание среди разработчиков. Резко высказался по этому поводу и Павел Дуров, основатель упомянутого только что мессенджера Telegram. Он назвал комиссии Apple и Google безумными. Вероятно, поводом к обострению ситуации послужила история с почтовым приложением от маленького разработчика Basecamp, который решил принимать плату за свой сервис на своем сайте мимо магазина Apple, после чего ему было фактически отказано в доступе к "яблочной" экосистеме. Даже в исправлении ошибок в той программе от Basecamp, которую уже скачали пользователи. И все это на фоне решений Еврокомиссии, которая открыла сразу два антимонопольных дела в отношении Apple.

Одно касается подхода к платежной системе Apple Pay. Претензия в том, что компания не позволяет сторонним сервисам использовать NFC-чипы в яблочных устройствах для оплаты. Это можно сделать только через Apple Pay. Второе дело как раз касается комиссии, которую Apple берет с разработчиков. Суть претензии в том, что Apple взимает за любые покупки внутри приложения для iPhone, комиссию в 30% в первый год работы компании, потом она снижается до 15%. А мимо App Store с владельцами iPhone никто работать не может.

Тут надо сказать, что Apple фактически изобретатель или как минимум первая компания, что масштабно внедрила именно такой формат магазина-приложений - единой доверенной площадки для всех пользователей экосистемы. То есть любой разработчик разом получает доступ к аудитории размеров в млрд человек и это не просто много, это еще и самая платежеспособная аудитория, приученная платить за сервисы.

Собственно, за это Apple и забирает треть всех денег. Часть из прибыли, как напоминают сторонники купертинской компании, она тратит на финансирование других проектов, на которых она прямо не зарабатывает. Например, на создание и поддержку новых операционных систем. И кроме того, формально у Apple нет монопольного положения.

На мобильном рынке это всего 10%, остальное у гугловского Android, который к слову тоже забирает треть выручки разработчиков, но Android позволяет устанавливать программы откуда угодно, не только из официального магазина. С iPhone так не работает, впрочем, в вину Apple ставят не это, а то, как она взаимодействует с создателями приложений-конкурентов "яблочным". Например, жалобы в Еврокомиссию подал музыкальный сервис Spotify. У них вообще давняя история противостояния. По версии Spotify у купертинцев есть собственный музыкальный сервис Apple Music, а значит на этом поле они конкуренты. Только вот Apple Music не должен платить ни 30, ни 15% комиссии с каждого подписчика, иными словами, при прочих равных подписка на Spotify получается для пользователя дороже. А попытаться получить с пользователя деньги напрямую, значит рисковать быть вообще отлученным от App Store и соответственно от миллиарда потенциальных клиентов.

Кстати, в некоторых случая Apple все-таки заключает отдельные соглашения о сниженной комиссии или вовсе ее отменяет. Так несколько лет назад Netflix добился того, чтобы его пользователи могли по более низкой цене продлевать подписку на собственном сайте Netflix. Отдельное соглашение заключено и с Amazon и его сервисом Prime Video, однако некоторым разработчикам такой вариант не нравится. В Epic Games, а это очень большой игрок, создатель одной из самых популярных игр мира заявили, что на отдельное соглашение с Apple не пойдут принципиально.