В выходные циклон принесет ливни с грозами

Жаркая погода сохранится лишь на Юге. В средней полосе после прохождения холодного атмосферного фронта температура снизится до обычных для этого времени значений, а в некоторых регионах будет на два-три градуса ниже нормы.

По данным синоптиков, в Москве в субботу до +26, +28, но в воскресенье, после ливней с грозами и порывистым ветром, днем +19, +21, без осадков, солнечно.

В Санкт-Петербурге днем +19, +21, ночью +12, +14. В Мурманске в субботу +13, +15, в воскресенье до +21. В

Нарьян-Маре пройдет дождь и около +5. В Сыктывкаре +12, +14, в Вологде +15, +17.

В Воронеже воздух прогреется до +30, в Липецке в субботу +28, +30, в воскресенье не выше +25.

В Нижнем Новгороде в субботу +22, +24, в воскресенье похолодает до +16, +18. В Саранске и Пензе в субботу +28

+30, в воскресенье не выше +24, +26. На Нижней Волге будет все также жарко — в Волгограде и Астрахани +33, +35.

На Юге России велика вероятность грозовых ливней, местами с градом и порывистым ветром в Краснодарском крае, в горных районах Ставрополья, в республиках Северного Кавказа.

В Ростове-на-Дону в субботу +27, +29, в воскресенье +25. В Краснодаре и Сочи +24, +26, в Севастополе +22, +24.

На юге Западной Сибири пройдут кратковременные дожди. В Омске в субботу +12, +14, в воскресенье +19, +21. В Новосибирске +16, +18, в Кемерово +15, +17.

На юге Дальнего Востока на смену гребню антициклона в воскресенье придет циклон из Китая. В Хабаровске +19, +21, в субботу без осадков, в воскресенье вечером начнется дождь. Во Владивостоке +17, +19, в субботу осадков не ожидается, в воскресенье пройдет дождь, местами сильный.