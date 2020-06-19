Веранды кафе и ресторанов Хабаровска начали принимать гостей

В Хабаровском крае стартовал очередной этап послаблений — веранды кафе и ресторанов начали принимать гостей, правда, в особом режиме. Более того, выйти из режима изоляции смогли далеко не все предприниматели.

Жители делятся, что с нетерпением ждали открытия баров и кафе, соскучились по общению и хочется выйти. Однако посещать заведения общепита можно будет с соблюдением санитарных требований. Сотрудники теперь вооружились рулетками и дезсредствами.

Контроль над исполнением ограничительных требований будет строгий, передает ГТРК "Дальневосточная". Вся ответственность за предпринимателями.

Глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева говорит: "Если предприятие общепита решило взять на себя ответственность и работать, оно должно однозначно соблюсти все меры по нераспространению инфекции. В первую очередь, не должны допускать скученности людей".

Согласно статистики Ассоциации рестораторов Хабаровского края, не смогут возобновить работу порядка 10-15%. Кто-то вообще не смог пережить карантин, кто-то просто оставил формат доставки. В любом случае, меры поддержки в настоящее время очень важны.



Руководитель Ассоциации рестораторов Андрей Веретенников сообщил: "Власти Хабаровска приняли решение не брать за муниципальную землю налог. Самое главное — тем предприятиям, которые не участвовали в конкурсе, дать возможность с 19 июня открываться без лишних проволочек".

Отметим, что федеральное правительство рекомендовало регионам открывать точки общепита, когда будет действовать третий этап выхода из изоляции. Хабаровский край пока живет в условиях первого этапа, но, согласно указу из центра, регионы вправе сами выбирать, что в первую очередь открывать, и что важнее для населения.