Microsoft признала, что обновление Windows портит файлы

Пользователи, установившие очередное большое обновление Windows 10 (2004), обнаружили в нем недоработки - они проявляются на определенных конфигурациях оборудования, и тестировщики Microsoft при проверке ОС упустили их из виду. При этом последствия сбоев могут быть весьма серьезными.

Как пишет ZDNet, Microsoft подтвердила неполадки в работе функции Storage Spaces, предназначенной для создания одного или нескольких виртуальных дисков на базе массива физических накопителей и дублирования данных на случай сбоя. Теперь обновление до Windows 10 2004 на системах с определенными конфигурациями будет заблокировано до внесения необходимых исправлений.

Как выяснилось, у некоторых пользователей после обновления Storage Spaces перестали нормально работать - дисковое пространство отображается как неразмеченное и доступ к файлам пропал, либо оказываются повреждены отдельные файлы. При этом в Microsoft предупредили, что запускать команду 'chkdsk' для затронутых проблемой дисков не следует. В компании предложили временное решение, позволяющее запретить запись на затронутые тома и избежать таким образом потери данных.

На днях стало известно, каких изменений, доработок и новых возможностей следует ждать от следующего крупного обновления Windows 10, запланированного на осень 2020-го года. В Windows 10 20H2 будут исправлены более сотни уязвимостей в системе безопасности, а новый браузер Edge на движке Chromium станет неотъемлемой частью ОС.