COVID-19 в России: 7 972 случая за сутки

За сутки в России зафиксировано 7970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки умер 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. У 2 610 человек вирус выявлен без клинических проявлений. Суточный прирост продолжает снижаться и все ближе к показателю за 1 мая (7933).

На сегодняшний день в России зарегистрировано 569063 случаев заболевания COVID-19, 7841 умерших и 324406 Общее число активных случаев в России (число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236816. Россия остается на третьем месте после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.) по количеству заболевших.

По данным оперштаба, в Москве за сутки зафиксировано 1136 новых случаев COVID-19, 48 человек умерли и 2003 выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил снижаться, достигнув 0,77 (накануне — 0,80; 17 июня — 0,91). По России этот показатель составляет 0,92 (накануне 0,91).