Турниры UFC. Петр Ян и еще 9 россиян выступят на "Бойцовском острове"

Ведущий американский промоушен UFC анонсировал проведение четырех июльских турниров на "Бойцовском острове", который лига собирается открыть в Абу-Даби. Мероприятия пройдут в кратчайшие сроки – с 11 по 25 июля, — и в них примут участие десять российских спортсменов.

Главный поединок одного из турниров предстоит провести Петру Яну, который будет 11 июля оспаривать чемпионский титул в легчайшем весе. Его соперников станет известный боец, экс-чемпион UFC в полулегкой весовой категории бразилец Жозе Альдо.

В одном из турниров этой серии в октагон выйдет брат российского чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова Умар, которому 25 июля предстоит встреча с англичанином Натаниэлем Вудом, владевшим в свое время титулом организации Cage Warriors.

Кроме Яна и Нурмагомедова в состязаниях UFC на "Бойцоском острове" выступят еще восемь наших бойцов – Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев.