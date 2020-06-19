19 июня 202012:28

Медведи "вышли в люди": в Сочи хищники напали на СНТ

Фото: npsochi.ru

В Хостинском районе Сочи на территорию частных доволадений начали заходить медведи. Звери нападали на клетки с кроликами и курятники, а также переворачивали мусорные баки. В связи с этим жители одного из СНТ написали коллективное письмо специалистам. Как пояснили ученые, атаки совершают кавказские бурые медведи. Эти хищники несут опасность не только для имущества, но и проживающих там людей,

"Госинспекторы отдела по охране животного мира в оперативном порядке провели комплекс мероприятий по отпугиванию медведей от садовых участков", — заявили в пресс-службе национального парка.

Как рассказал начальник отдела по охране животного мира Реваз Пруидзе, госмониторинг объектов животного мира в Сочинском нацпарке ведется постоянно. Особенное внимание уделяется хищникам — шакалам, волкам, енотам и медведям. За последние несколько лет их популяция заметно увеличилась. Специалисты считают, что причиной тому стала эффективная борьба с браконьерством.

"Количество особей медведей растет, в связи с эти увеличивается и частота выхода животных к людям. Сейчас их можно заметить не только в отдаленных населенных пунктах, но и в Большом Сочи. Обычно кавказские бурые медведи агрессии к человеку не проявляют. Они питаются растительной пищей и мелкими животными, также любят рыбу. В населенные пункты медведи приходят из-за недостатка кормовой базы. Летом и в начале осени голодные медведи идут на садовые участки, так как это в этот период созревают фруктовые деревья, каштан, дуб и бук", — отметили в пресс-службе.

Администрация Сочинского нацпарка напоминает, что для минимизирования вероятности выхода бурых медведей на пасеки и садовые участки рекомендуется не допускать образования несанкционированных свалок, а также бесхозного выпаса домашнего скота на сопредельной с национальным парком территории. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

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