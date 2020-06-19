"Мы в "тюрьме" сидим": Карпин удивлен новостью об игре "Сочи" – "Ростов"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин отреагировал на информацию о проведении матча ростовчан с "Сочи" 19 июня в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. По словам наставника желто-синих, он не знает, кто будет играть с черноморской командой.

"Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим. Кто играть будет, я не знаю", – цитирует Карпина РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-служба "Сочи" заявила, что команды договорились провести матч 23-го тура 19 июня, несмотря на то что "Ростов" находится на карантине из-за выявленной коронавирусной инфекции в клубе.