Двое погибших: женщина устроила резню около станции метро в Москве

В ночь на пятницу, 19 июня, женщина убила двух человек неподалеку от станции метро "Царицыно" на юге Москвы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, конфликт произошел во время распития спиртных напитков, в ходе которого дама что-то не поделила со своим сожителем и несколько раз ударила его ножом.

Следующей жертвой женщины стал знакомый убитого, которому она также нанесла множественные ножевые ранения.

В настоящее время подозреваемая 1979 года рождения задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".