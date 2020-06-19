Вести.net: Сбербанк и ВТБ завели официальные каналы в Telegram

В списке официальных Telegram-каналов пополнение - сразу два банка. Непросто два банка, а два крупнейших банка с государственным участием, Сбербанк и ВТБ, запустили собственные каналы в мессенджере Telegram, причем ВТБ еще и отличился весьма вольным первым сообщением, сказав миру: "Ку-ку!". Произошло все это вскоре после того, как статус мессенджера в России поменялся.

Напомню накануне Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генеральной прокуратурой снимет требования по ограничению доступа к Telegram. Прокомментировал эту ситуацию Мосгорсуд, который разъяснил правовую сторону заявления Роскомнадзора. Павел Дуров, основатель Telegram, опять же поприветствовал решение. Напомню, доступ к Telegram начали ограничивать два года назад - полной блокировке сервиса добиться не удалось.

Еще одна большая российская новость. Федеральная антимонопольная служба решила смягчить требования по предустановке отечественных программ на смартфоны, ноутбуки и "умные" телевизоры, которые продаются в России. Как сообщает "Коммерсант" по новым правилам не будет обязательным предустанавливать приложение целиком, достаточно будет иконки для их скачивания или информационного сообщения на этапе активации телефона. Это как говорят, должно упростить работу с экосистемой Apple, куда компания сторонние приложения вообще не предустанавливает. Остальные требования те же - производителей обяжут обращать внимание на 13 видов российских приложений, включая сервисы поиска, карты, антивирус, онлайн-кинотеатр, Госуслуги, мессенджеры и социальные сети, сервисы облачного хранения, офисный софт, новостной агрегатор и голосовой помощник. Принять нормативы по данным "Коммерсанта" должны до 1 июня.

Глобальная новость российского происхождения - стартап бывшего главы Yota, Дениса Свердлова, Arrival представил подключенные электрические автобусы и тут ключевое слово подключенный, то есть постоянно имеющий доступ в интернет. Arrival не раскрывает подробности какие именно возможности появятся у систем автобусов, но обещают, что можно будет в моменте отслеживать все машины, управлять ими и передавать любую информацию на их экраны: от рекламы, до объявлений для пассажиров. Говорят даже про некий звуковой фон в автобусах, которым можно будет управлять централизованно, но и, судя по всему, система будет собирать какую-то информацию об использовании автобусов.

В Arrival говорят, что данные помогут отслеживать потоки пассажиров и подстраиваться под спрос. Выглядят эти автобусы футуристично, то есть светлый салон, большие окна, много экранов, возможность трансформировать салон под любые задачи. При этом сам Arrival был основан в 2015 году и занимается преимущественно созданием платформы для строительства машин на электрической тяге. Самый известный ее продукт - электрофургон, для служб доставки, их уже тестируют UPS, DHL и британская почта, причем эти самые фургоны можно создавать на базе готовых моделей с бензиновым или дизельным двигателем. Для этого компания разработала модульную систему, которая позволяет собирать электромобили на больших заводах. Конструкции модульные на одной и той же базе можно собирать разные типы коммерческого транспорта в перспективе и личного тоже. В основу электроавтобусов положили ту же самую электросистему.

Ранее Arrival говорил о том, что их автомобили будут стоить столько же сколько аналоги с бензиновым двигателем, а в обслуживание обойдутся чуть ли не вдвое дешевле. Ну и надо сказать, что Arrival - это уже вторая компания Дениса Свердлова, которая занимается электротранспортом. Одновременно с Arrival была создана компания Roborace, которая рассчитана на проведение гонок на электрических беспилотниках. Прототип такого болида показали три года назад на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Тогда планировали, что гонки будут проходить под эгидой "Формулы 1", точнее ее электрической версии "Формулы E". Славы это начинание пока не начало, но тестовые гонки все равно проводятся, хотя и без зрителей.