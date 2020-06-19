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Коронавирус 18 минут назад

19 июня 202011:40

Роспотребнадзор анонсировал исследование коллективного иммунитета к коронавирусу

AP Images

Роспотребнадзор анонсировал в июне старт первого этапа большого исследования популяционного иммунитета к COVID-19 у жителей России, в котором примут участие дети старше 1 года и взрослые из 22 регионов страны, передает "Интерфакс".

В пресс-службе ведомства отметили, что сведения о состоянии популяционного иммунитета требуются для выявления особенностей эпидемического процесса и разработки прогноза развития эпидситуации.

Это также должно помочь подготовиться к мероприятиям "по специфической и неспецифической профилактике COVID-19".

Исследование будет проводиться с учетом протокола, рекомендованного ВОЗ.

Для лабораторных исследований будут использоваться тест-системы на антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2, произведенными Государственным научным центром прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.

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