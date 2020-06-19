Случайные прохожие спасли из горящей квартиры четверых детей и кошку

В Магнитогорске случайные прохожие спасли из сильно задымленной квартиры четверых детей и кошку. К моменту прибытия спасателей, квартира выгорела полностью.

Пожар в квартире многоэтажного дома на улице Грязнова заметили проходящие мимо люди. Один из мужчин сразу бросился на помощь. Следом кинулись еще несколько человек. Соседка вызвала скорую и пожарных.

Из горящей квартиры неравнодушные прохожие вывели четверых детей и кошку, которая на улице сразу сбежала. "Дышать в квартире было уже не возможно, но мы с детьми смогли выбраться", – поделился один из очевидцев.

Другая женщина рассказала: "Я лично скорую помощь вызывала. Прохожие зашли в подъезд, дышать было нечем, входная дверь квартиры открыта. Но зайти внутрь мы не могли, даже с мокрым полотенцем. Выбили стекла в подъезде, чтобы других жителей вывести. Когда приехали спасатели и скорая, всех уже вывели из подъезда. Картина не для слабонервных".

Прибывшие огнеборцы потушили остатки пожара. Пришлось контактировать, что помещение выгорело полностью. в том числе мебель и техника. По сообщению МЧС, никто из жителей дома не пострадал. Как информирует ГТРК "Южный Урал", вещающая на каналах "Россия 1" и "Россия 24", предварительной причиной пожара могла стать детская шалость.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Пострадавшую семью разместили у родственников. Дети бросились на поиски кошки.