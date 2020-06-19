Дачная аптечка: не забудьте положить туда разумную голову

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что обязательно должно быть в так называемой аптечке дачника – как в прямом, так и в образном смысле этих слов.

Речь не только о лекарствах, которые тоже должны быть – особенно те, которые человек принимает постоянно.

Важно помнить, что дачи находятся зачастую далеко от больниц и поликлиник, поэтому надо точно выяснить не только телефон, но и ближайший путь к медучреждению, поскольку иногда доехать самому туда бывает быстрее, чем в глухом месте ждать скорую.

Также было бы полезно познакомиться с соседями и узнать на всякий случай, нет ли среди них медиков.

Также желательно иметь в записной книжке телефон своего лечащего врача.

А еще, говорит доктор Мясников, в аптечку нужно, образно говоря, «положить разумную голову», поскольку осторожность должна быть предельная, особенно если вы работаете с бензопилой, болгаркой, топором или иными подобными инструментами.

Врач рассказывает, что в дачный сезон в больницы поступает огромное количество людей с отрезанными пальцами и даже кистями рук. И все потому, что люди либо не умеют, либо не осторожно обращаются с этими инструментами.

Что же касается лекарств, то помимо уже упомянутых препаратов, которые люди принимают на постоянной основе (причем, лучше их брать с запасом), надо иметь все дезинфицирующие средства, препараты от аллергии, от расстройства желудка, капли глазные и ушные, возможно, на экстренные случаи, какие-то антибиотики, а также болеутоляющие таблетки.

Разумеется, на даче должен быть запас бинтов на случай, если вы поранитесь и надо будет срочно перебинтовать рану.

Доктор Мясников также напоминает народное средство от изжоги – это половина чайной ложки с водой. Так что сода в хозяйстве тоже должна быть.

Увлекаться ею не стоит, говорит врач, но иногда как средство первой помощи использовать можно.

Также врач напоминает, что все лекарства надо регулярно проверять на срок годности и хранить их в условиях, которые указаны в аннотации.