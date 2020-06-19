В новых сериях "Ну, погоди!" Волк бросит курить

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев рассказал, что в новых сериях "Ну, погоди!" Волк не будет курить, а его образ будет формироваться при помощи других символов.

По его словам, в тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, «Волк не курит вообще ничего". Машковцев добавил, что "дело не в курении, а в том, какую информацию о герое необходимо сообщить", передает РИА Новости.

Он также сообщил, что общая формула мультфильма сохранится, но некоторые нюансы поменяются, поскольку над разработкой мультфильма сейчас работают другие люди.

Кроме того, "Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!" — барсука Тима, ежика Шу и косули Ули.

Планируется выпустить не меньше 52 серий, первые из которых выйдут уже в этом году. Мультсериал будет создан в формате квази-3D.