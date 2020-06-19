Черешня: какие плоды покупать нельзя

Черешневый сезон в самом разгаре. Как выбрать плоды, которые порадуют сладким вкусом? Эксперты Роскачества в рамках совместного потребительского проекта "Тест" на канале "Россия 1" рассказали, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

При покупке черешни необходимо рассмотреть цвет черешков — во время хранения они первыми высыхают и буреют. Если черешки стали коричневыми, значит черешня уже долго хранилась и вряд ли будет такой же сочной и полезной, как свежая.

Сами плоды не должны быть сморщенными, помятыми или лопнувшими. Также нельзя покупать подгнивающую или заплесневевшую черешню. Если в упаковке даже небольшая часть плодов повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на всю черешню, отмечают эксперты.

А вот размер плодов на них вкус практически не влияет. Тем не менее, многие предпочитают покупать именно крупную черешню, и ее стоимость, как правило, значительно выше.

Цвет черешни также не является показателем спелости. Однако, если в одной коробке или партии окрас у плодов неравномерный, это говорит о их невысоком качестве. Возможно, плоды просто неаккуратно собирали с дерева, снимая недозревшие вместе с вызревшими. Однако, возможно в ящиках просто смешаны разные партии и сорта черешни, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по-разному.

В основном, черешню в Россию везут из Азербайджана и Турции. В самый разгар сезоны плоды также поставляют из Молдовы, Армении, Узбекистана, Ирана, Беларуси, Сербии.

Хранить черешню необходимо в холодильнике, при этом плоды надо беречь от избыточной влаги. Непосредственно перед употреблением нужно промыть черешню в теплой воде.