ФАС: риски роста цен при возврате коронавируса можно купировать

Риски роста цен в России в случае второй волны эпидемии коронавируса можно купировать, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

"Ситуация с ценами стабилизировалась, жалоб на цены практически нет. Что касается второй волны — определенные риски есть, но я бы не стал их преувеличивать, и мы в состоянии их купировать", — отметил Тенишев.

После всплеска цен в марте-апреле инфляция вернулась в прежнее русло, и даже ожидается более быстрое замедление роста цена, чем прогнозировалось. По итогам года инфляция может оказаться ниже 4%.

В следующий раз люди спокойнее воспримут ситуацию, и не будут делать ненужные огромные запасы туалетной бумаги, макарон, крупы, муки и подсолнечного масла, опустошая полки и запасы магазинов.

"Люди убедились на собственном опыте, что ничего не пропало с полок, — отметил Тенишев. — Они закупились продуктами на несколько месяцев вперед, а потом продукты дешевели и лежали на полках, но их никто не покупал по более низкой цене, потому что уже все закупили".

Во многом рост цен спровоцировали сами покупатели, а магазины и поставщики товаров, продуктов воспользовались ажиотажным спросом и, "по сути, мы сами себя наказали", — отметил представитель ФАС.

Ранее ЦБ ожидал годовую инфляция в России в 2020 году на уровне 3,8–4,8%. По итогам мая Банк России зафиксировал оживление экономики страны, которое сопровождалось укреплением рубля и снятием ограничений. В итоге рост цен замедлится после ускорения в апреле с 3,1% до 3% в мае, а итоговый рост цен может оказаться ниже цели.