На Ямале ветераны смогут до 28 июня совершать авиарейсы бесплатно

Из-за переноса празднования Дня Победы, ветераны ВОВ смогут совершать авиарейсы бесплатно. Акция будет действовать начиная с сегодняшнего дня до 28 июня включительно.

Отметим, что бесплатным проездом по межмуниципальным маршрутам сможет воспользоваться и один пассажир, сопровождающий ветерана. Для покупки билета необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд. Об этом сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, по решению регионального правительства с 2012 года ветеранам на постоянной основе доступны бесплатные услуги общественного транспорта на маршрутах городского и пригородного сообщения на территории округа.