Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. Такой низкий уровень достигнут впервые с тех пор, как ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.

После всплеска цен в марте-апреле инфляция вернулась в прежнее русло, и даже ожидается более быстрое замедление роста цен, чем прогнозировалось. По итогам года инфляция может оказаться ниже 4%, отмечает ЦБ.

Это позволяет снижать ставку более решительно. На предыдущем заседании совета директоров Банка России 24 апреля ключевая ставка была снижена с 6% до 5,5%. На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. До объявления в мире пандемии Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых.

Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку. В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам.

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.