Путин держит под личным контролем ситуацию с масштабной утечкой дизтоплива

В пятницу президент РФ Владимир Путин проведет совещание в формате видеоконференции по вопросам ликвидации последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае. С докладами выступят глава МЧС Евгений Зиничев, глава "Норникеля" Владимир Потанин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, глава региона Александр Усс, передает "Интерфакс".

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства держит под личным контролем ситуацию с ликвидацией последствий разлива дизтоплива.

Кроме того, по словам Пескова, в пятницу у президента запланирован ряд международных переговоров.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Норильске один из резервуаров хранения дизтоплива получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате произошел разлив около 21 тысячи тонн топлива. В Красноярском крае введен режим ЧС, возбуждено несколько уголовных дел.