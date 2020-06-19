Песков отреагировал на "кукловодов" Лукашенко

У Москвы нет своих кандидатов на президентских выборах в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "кандидаты на выборы в Белоруссии — из числа белорусского народа".

Также представитель Кремля сказал, что Москва не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг Белгазпромбанка, поскольку это является внутренним делом Белоруссии. "Что касается самих выборов, то на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют по завершении (этих выборов — ред.)", — сказал Песков.

Накануне в Белоруссии был задержан экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Вместе с сыном Эдуардом его отправили в СИЗО. Кандидата на пост главы государства обвиняют в противоправной деятельности, а его наследника в уклонении от уплаты налогов.

Задержание Бабарико прокомментировал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он заявил, что властям удалось "сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси". По его словам, цель была — "привести страну к некоему майдану", передает БелТА. Лукашенко считает, что сегодня фокус всех политических интересов Запада и Востока сконцентрирован на Белоруссии. А в последние сутки активизировались силы, "которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране"

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", — сказал Лукашенко.

Александр Григорьевич в очередной раз предупредил, что не допустит дестабилизации ситуации в стране. Он назвал себя человеком, который "всю свою жизнь положил на создание независимого суверенного государства", поэтому никому не позволит его сломать. "Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", — сказал Лукашенко.