РФС заменил заболевшего коронавирусом арбитра матча "Арсенал" – "Спартак"

Российский футбольный союз сообщил об изменении в составе судейской бригады, которая назначена на матч 23-го тура чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и столичным "Спартаком". Помощника главного арбитра Максима Гаврилина заменит Алексей Воронцов.

"Ассистента арбитра Максима Гаврилина, у которого ранее был выявлен положительный тест на COVID-19, заменит Алексей Воронцов", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайт РФС.

Напомним, что встреча между тульским "Арсеналом" и столичным "Спартаком" состоится 20 июня. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.