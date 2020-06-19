В канадском хоккее отыскали дедовщину и сексуальные домогательства

Два экс-игрока Канадской хоккейной лиги, которая является одной из младших структур на родине хоккея, подали коллективный иск против организации. В их обращении в суд говорится о массовых случаях издевательств, физических, словесных и сексуальных домогательств и насилия по отношению к молодым хоккеистам.

Дэн Карсилло, выступавший на самом высшем уровне в Северной Америке – в клубе НХЛ "Чикаго Блэк Хоукс", и экс-игрок клуба Канадской хоккейной лиги "Летбридж" Гаррет Тейлор рассказали в исковом документе о весьма неприглядной стороне жизни молодых игроков в Стране Кленового листа.

Бывшие хоккеисты утверждают, сообщает издание The Hockey News, что игроки большинства клубов лиги в возрасте от 15 до 17 лет были "жертвами сексуального насилия". Юношей, приходящих в команды, заставляли прилюдно мастурбировать, нападать друг на друга, употребляя при этом слюну, мочу, сперму и кал других игроков, а также вступать в сексуальные отношения с животными. Утверждается, что к гениталиям игроков привязывали тяжелые предметы, их заставляли потреблять алкоголь и наркотики.

В исковом заявлении Карсилло сообщается о неоднократных случаях издевательств над новичками со стороны старших товарищей, взрослые игроки мочились и плевали на них, юношей били по обнаженным ягодицам клюшками, на выездных играх новобранцев запирали в туалете автобуса и поливали через вентиляцию мочой.

Все эти проявления спортивной дедовщины и неуставных отношений, по сообщению Карсилло и Тейлора, происходили с молчаливого согласия тренеров, их помощников и официальных представителей самой Канадской хоккейной лиги.