Пятый фестиваль музеев Дона посвящен 75-летию Великой Победы

Пятый фестиваль музеев Дона из-за пандемии будут проводить онлайн. В этом году мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы.

Заявки на участие в фестивале подали 33 ростовские музея. Трансляцию можно посмотреть на канале исторического парка "Россия – моя история" в ютьюбе 22 июня, сообщает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Добавим, с начала эпидемии коронавирус в Ростовской области унес жизни 80 человек. По данным пресс-службы правительства с ссылкой на донской Роспотребнадзор, за минувшие сутки скончались еще четверо. Все имели сопутствующие хронические заболевания. Выздоровели 3878 пациентов. Новых зараженных COVID-19 за сутки выявили в 25 муниципалитетах области. Всего с начала пандемии на Дону зарегистрировали 8236 пациентов с коронавирусом.