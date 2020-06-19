Кремль считает, что голосование по поправкам будет не опаснее похода в магазин

Голосование по поправкам в Конституцию будет не опаснее, чем поход в магазин, считают в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Роспотребнадзор позаботился об этом, разработав специальные правила.

"Те правила голосования, модальность голосования, которая определяется Центризбиркомом в сотрудничестве с ведомством (главы Роспотребнадзора Анны – ред.) Поповой, призваны полностью, максимально обезопасить людей, которые принимают участие в голосовании​​​", – цитирует Пескова ТАСС.

Тем временем начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что приоритет предстоящего голосования – легитимность, а не явка.

"Для нас в процессе голосования по поправкам в Конституцию самое главное – это легитимность, – сказал Новиков, выступая в Общественной палате. – Не так важны цифры явки, потому что сейчас лето, выход их карантина, да и вообще в целом за документы люди голосуют с меньшей охотой, чем за конкретного человека".

Наблюдать за процессом голосования смогут более 500 тысяч человек, отметил Новиков.

"Самое большое количество наблюдателей до сих пор было на выборах президента РФ в 2018 году – было 288 тысяч человек, – напомнил он. – Сейчас у нас уже зарегистрировано больше 300 тысяч общественных наблюдателей, а планируется, что к дедлайну мы можем выйти на порог более 500 тысяч".

По мнению Новикова, такое число наблюдателей оправдано, поскольку процесс голосования распределен по времени из санитарно-эпидемиологических соображений.

Новиков подчеркнул, что легитимность здесь очень важна, поскольку "это будет одно из исторических изменений".

Важным историческим моментом голосование по поправкам в Конституцию назвала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. Она добавила, что аппарат уполномоченного будет следить за отсутствием нарушений в процессе голосования.

"Сегодня, когда мы на горячую линию получаем сигналы и о нарушениях, когда людей понуждают выбрать ту или иную форму голосования, мы будем стоять на защите свободы волеизъявления, мы будем стоять на защите прав людей в своем выборе", – сказала омбудсмен.

Не допустить нарушений при подготовке к голосованию призвала глава Центризбиркома Элла Памфилова. В частности, она указала, что информационные материалы ЦИК об общероссийском голосовании разработаны исключительно с целью информирования граждан: их недопустимо использовать для агитации.

"Стала поступать информация, что некоторые видеоматериалы, созданные иными организациями и транслирующиеся в ряде СМИ и интернете, содержат одновременно существенные элементы: логотип, динамическую заставку и информационные материалы ЦИК. И прямые призывы проголосовать за или против поправок", — сказала Памфилова.

По ее словам, нельзя допускать, чтобы такие материалы "использовались третьими лицами в агитации".

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок. По его словам, эти изменения призваны сделать Конституцию более отвечающей современным реалиям. и закрепили бы достигнутые результаты. 11 марта Госдума в окончательном чтении приняла президентский законопроект, в тот же день его одобрил Совет Федерации. Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент распорядился перенести его. В итоге голосование перенесли на 1 июля.