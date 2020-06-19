Нефть в мире быстро дорожает после заседания комитета ОПЕК+

Нефть на мировых рынках быстро дорожает после успешных итогов прошедшего в четверг заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В пятницу, 19 июня, баррель европейского эталона Brent торгуется по $42,61, американский WTI впервые за долгое время превысил $40, согласно данным торгов в Лондоне к 13:13 мск. За сутки бочка нефти подорожала более чем на доллар.

Поздно вечером после объявления итогов переговоров цена барреля европейского эталона Brent, с которым по стоимости сравним российский Urals, превысил $41, а в пятницу рост продолжился.

Утром на торгах в пятницу, 19 июня, баррель Brent торговался по $41,89, американский WTI — по $39,21 (+3,3%), согласно данным торгов в Лондоне к 9:00 мск.

Укрепляется и рубль. Курс доллара снизился на 44 копейки до 69,42 рубля, а евро – на 42 копейки до 77,9 рубля, согласно данным Московской биржи к 13:13 мск.

Международное историческое соглашение о стабилизации рынка нефти выполняется и страны-участники сделки подтвердили свои намерения выполнить свои обязательства на 100%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" сразу по итогам министерской встречи ОПЕК+, которая традиционно проводится по итогам мониторинга рынка нефти.

Страны ОПЕК+ в мае выполнили сделку на 87%. "Примерно на 1,3 миллиона несколько стран не вышло на исполнение соглашения в полном объеме", сообщил Новак. "Все страны взяли на себя обязательства, подтвердили о выходе на 100% обязательства и о том, что в течение нескольких месяцев они компенсируют майское недоисполнение", — отметил министр.

Он отметил, что успешность соглашения подтверждают и цены на нефть: с момента соглашения они выросли в 2 раза, а на рынки стало заметно меньше излишков нефти. Текущие цены объективно отражают ситуацию на рынке.

По словам Новака, баланс спроса и предложения нефти на рынке может быть достигнуть к концу июня или в начале июля. Этому способствует снятие ограничений в странах после прохождения пика пандемии: растет производственная и транспортная активность, увеличивается спрос на нефть.

6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с 1 апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но страны ОПЕК и другие государства во главе с Россией 10-12 апреля 2020 года договорились постепенно убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В итоге рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки.

В июне соглашение было продлено на июль 2020 года. Затем сокращение нефти по соглашению снизится до 7,7 миллиона до конца года и затем на 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.