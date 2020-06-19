Песков выразил соболезнования потерявшим родных из-за пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, заявил, что в Кремле соболезнуют всем, кто потерял своих родственников в результате эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.

"Безусловно, это очень печальные новости. Конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих близких в результате пандемии", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил смерть Игнатьева, и распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона​​​.

Известно, что Игнатьева госпитализировали в конце мая в Санкт-Петербурге с диагнозом двусторонняя пневмония, в тяжелом состоянии с большим процентом поражения легких, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Похороны бывшего главы Чувашии состоятся 21 июня в Чебоксарах.