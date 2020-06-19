В Крыму не будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах. При этом рекомендации их носить и соблюдать социальную дистанцию все же останутся. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Я считаю, что штрафами делу не поможешь в данном случае, надо работать и убеждать граждан с тем, чтобы они понимали, что это их зона ответственности, в том числе за здоровье своих родных и близких", — сказал Аксенов.

Жителям и гостям Крыма следует соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию.

Аксенов принес извинения всем россиянам за требование помещать на карантин в обсерваторы приезжающих. Он подчеркнул, что такие жесткие правила были необходимы из-за пандемии. Сейчас это требование уже отменено. В целом, по словам главы региона, количество туристов, приезжающих в Крым, ежедневно увеличивается на 20 процентов. Уже сегодня совершается около 50 рейсов ежедневно. "Это естественная ситуация, все рвались в республику, хотели отдыхать", — сказал Аксенов.

Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что с изобретением вакцины COVID-19 будет восприниматься как обычное ОРВИ или простуда. "Он уже есть, все, и тут уже ничего не сделаешь, то есть будет меньше заболевших, больше заболевших. Так или иначе просто надо научиться по этим правилам жить и работать", — сказал глава Крыма.

По мнению Аксенова, благодаря дисциплине жителей полуострова и принятым мерам предосторожности в республике удалось сохранить относительно небольшое число заразившихся.

С 15 июня в Крыму начался курортный сезон для местных жителей, отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для россиян из других регионов. При этом сохраняются ограничения для прибывших из-за границы, в том числе с Украины. При въезде в Крым будут измерять температуру.