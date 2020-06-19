Тяжеловес UFC Волков: в бою с Блэйдсом не жду ничего нового

Российский мастер смешанных единоборств Александр Волков, которому 20 июня предстоит бой с известным тяжеловесом Кертисом Блэйдсом в рамках турнира ведущей американской лиги ММА UFC on ESPN 11, отметил, что соперник вряд ли может его чем-то удивить: "Я адекватно его оцениваю".

Волков сказал, что Кертис молодой, физически сильный, голодный до побед боец, делающий ставку на агрессивную борьбу: "Но я здесь тоже не просто так. Нет такого соперника, для которого я был бы олицетворением "стилистического рая". В любом случае, выходя против меня, ты пропустишь несколько джебов, которые будут очень неприятными и часто они меняют всю игру".

"Половину своих боев я провел против ребят, которые пытались делать то, что делает Блэйдс, — цитирует российского тяжеловеса портал Спортс.Ru. – Я очень много дрался с борцами, меня все в основном пытаются повалить, бить внизу и контролировать. Но если мы посмотрим на реальное развитие моих поединков, то все меньше и меньше у людей получается это делать".

"После одного-двух тейкдаунов, которые я в принципе научился переживать, я почти всегда забираю инициативу. Поэтому для меня в этом бою не будет ничего нового. Конечно, я адекватно оцениваю его борцовские навыки, но, поверьте, мне есть, что ему предложить взамен", — сказал Волков.