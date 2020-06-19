Клишас: текст поправок в Конституцию РФ останется неизменным, несмотря на позицию СЕ

В России приняли к сведению экспертное мнение Венецианской комиссии Совета Европы по поводу поправок в Конституцию. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Мы приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, не более того, – цитирует Клишаса РИА Новости. – Никаких изменений в связи с указанной позицией в закон о поправке вноситься не будет. Текст поправки останется неизменным".

Он добавил, что в России "благодарны Венецианской комиссии за профессиональное экспертное мнение".

Как сообщалось ранее, Венецианская комиссия Совета Европы высказала свое мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ. Она рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 Конституции РФ (о международных отношениях) или изменить ее формулировку​​​.