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19 июня 202015:08

Виновных найдут и накажут: после пожара на "Адмиралтейских верфях" возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на "Адмиралтейских верфях". Транспортное управление СК по Петербургу даст юридическое заключение по факту происшествия.

Пожар на предприятии "Адмиралтейские верфи" возник в понедельник, 15 июня. На стройплощадке корабля "Иван Панин" в процессе сварки произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента травмированы трое, два из них были госпитализированы в больницу.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", виновника происшествия еще не определили. Статья наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, патрульный корабль "Иван Папанин" является головным судном ледового класса проекта 23-550. Его заложили осенью 2017-го, через два года спустили на воду и продолжили достраивать у причала. Ожидается, что перейти в распоряжение флота патрульный корабль должен в 2023 году.

Это не первый пожар на "Адмиралтейских верфях". Осенью 2018 года горел недостроенный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин". Пострадали два человека, один от госпитализации отказался, а вот другой рабочий получил серьезные ожоги третьей степени. Основная версия — нарушение техники безопасности. Ущерб от пожара предварительно оценили в полтора миллиона рублей.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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