Хоккеисты "Ак Барса" станут участниками Кубка Шпенглера-2020

Казанский "Ак Барс" примет участие в Кубке Шпенглера, который пройдет в Давосе в декабре 2020 года. Об этом сообщил официальный сайт соревнований. Отмечается, что хоккеисты из Казани впервые сыграют на турнире.

Вместе с "Ак Барсом" за главный приз Кубка Шпенглера поборются сборная Канады, швейцарские клубы "Давос" и "Абри-Пиотта", финская "КооКоо" и чешская "Спарта".

В прошлом году от России в турнире участвовал уфимский "Салават Юлаев", однако ему не удалось побороться за призовые места.