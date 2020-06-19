"Одноклассники" поздравят врачей специальной акцией и концертом

Ко Дню медицинского работника, который отмечается в России 21 июня, соцсеть "Одноклассники" создала специальные рамки "Спасибо медкам!". Пользователи могут установить их на свои аватарки и таким образом поблагодарить врачей и за их ежедневный труд, и за борьбу с COVID-19.

Кроме того, поздравить знакомых медработников можно будет и с помощью тематических виртуальных подарков, которые появятся на витрине подарков соцсети.

А 21 июня в официальной группе телеканала "Доктор" в "Одноклассниках" состоится концерт #МедДень2020, в котором примут участие группа "Би-2", Сергей Жуков, Согдиана, Александр Ревва, Денис Клявер и многие другие исполнители. Также с поздравлениями выступят известные российские врачи, в том числе Леонид Рошаль и Денис Проценко.