В Чите утонула машина с детьми и взрослыми, есть погибший

Сотрудники Следственного комитета приступили к изучению обстоятельств фатального инцидента, произошедшего вечером в четверг, 18 июня, на озере Кенон в Чите.

По данным ведомства, компания, отдыхавшая на берегу водоема, начала собираться домой. Трехлетний мальчик, сидевший на водительском сидении, случайно завел автомобиль – машина, оборудованная автоматическая коробкой передач, тронулась с места и съехала в воду.

В этот момент в салоне были четыре человека – помимо ребенка на водительском месте, в транспортном средстве находились трое – девятилетний мальчик и двое взрослых на заднем сидении.

Машина тут же пошла ко дну – очевидцам удалось спасти детей, один из взрослых выбрался самостоятельно, однако второй мужчина остался в машине и утонул.