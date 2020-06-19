Башенный кран обрушился в Петербурге во время грозы, рабочий погиб

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга во время ненастья упал башенный кран.

Инцидент произошел в четверг вечером, 18 июня. В кабине во время обрушения находился 50-летний рабочий. Мужчина погиб.

Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Нарушении правил безопасности при ведении строительных работ".

Ранее сообщалось, что во время грозы в Петербурге от удара молнии погиб семилетний мальчик. За два часа в городе выпала половина месячной нормы осадков.