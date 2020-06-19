Президент России пообщался с коллегами из Белоруссии, Казахстана и Монголии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговоров. В ходе беседы они обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

Также Путин и Лукашенко выразили удовлетворение завершением работы над межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Его подписание запланировано на пятницу, когда в Минск приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лидеры двух государств отметили важность мероприятий в честь 75-летия Победы, в которых примет участие Александр Лукашенко. По сообщению Кремля, была "акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла".

В свою очередь пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что ситуация вокруг Белгазпромбанка в ходе разговора не затрагивалась. Как передает БелТА, Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе со своими сыновьями.

Также глава России поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он высказал Назарбаеву "теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления".

Еще один разговор Путин провел разговор с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. Они обсудили борьбу с COVID-19. Также стороны дали высокую оценку развитию двусторонних отношений. Халтмаагийн Баттулга тепло поздравил российского лидера с 75-летием Победы и отметил, что 24 июня в параде на Красной площади примет участие расчет монгольских военнослужащих.