ЦБ видит условия для снижения ставок по депозитам и ипотеке

ЦБ заявил о снижении процентных ставок по депозитам и ипотечным жилищным кредитам. Более того, регулятор видит условия для продолжения этой тенденции благодаря решению по снижению ключевой ставки и произошедшему уменьшению доходностей на рынке ОФЗ.

Это наряду с мерами Правительства, а также другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики", — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России отмечает, что возросшие кредитные риски в реальном секторе оказывают повышающее давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка.

Сегодня ЦБ также принял решение снизить ключевую ставку до исторического минимума — 4,50% годовых.

В сообщении регулятора отмечается, что риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Вместе с тем, инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились.

В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По сообщениям компании "Дом​​​.РФ", за полгода в России будет выдано примерно 550-600 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,3 триллиона рублей. Это соответствует уровню первого полугодия прошлого года.

В мае было выдано 87 тысяч кредитов на 205 миллиардов рублей, сообащет РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов "Дом.РФ". Ключевой фактор роста – реализация программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которая обеспечила 20% всей выдачи ипотеки в мае.

Вместе с тем, ранее Росреестр сообщил о том, что в мае зарегистрировал 163,9 тысячи ипотек, что на 26% ниже результата мая 2019 года.