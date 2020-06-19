Цена акций "Яндекса" достигла нового максимума

Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск. Биржевая стоимость компании приблизилась к триллиону рублей.

На рост стоимости акций компании повлияло быстрое восстановление российской экономики после снятия ограничений. Быстро растут все подразделения бизнеса. Возобновился спрос на каршеринг "Яндекс.Драйв", остановленный во время самоизоляции. Растет количество поездок сервиса "Яндекс.Такси". Продолжили рост сервисы "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", сохранившие высокий спрос в период самоизоляции населения.

В предыдущий раз рекорд стоимости акций "Яндекса" был достигнут до пандемии — 5 февраля 2020 года — 3068,4 рубля за акцию.

Отчетность компании традиционно радует инвесторов – растут выручка, прибыль, все сегменты бизнеса. И сейчас инвесторы увидели хороший старт всех направлений "Яндекса" после первых недель смягчения ограничений в экономике, введенных на время пандемии.

Кроме этого, в последнее время обсуждается ряд значимых сделок для интернет-гиганта: "Сбербанк" покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с "Яндекс.Картами" и "Яндекс" может выкупить долю Uber в "Яндекс.Такси". Кроме этого, "Яндекс" и "Сбербанк" поделят совместные ИТ-проекты и смогут сделать это уже в течение июня. Речь о "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Плейсе", "Беру" и "Яндекс.Деньги".