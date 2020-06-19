Валентина Легкоступова назвала причину ухода с эстрады на пике популярности

Песню "Ягода-малина" в исполнении Валентины Легоступовой в конце 1980-х знала без преувеличения вся страна. Тогда еще – СССР.

Певица – дочь музыкантов — уже в 17 лет имела собственную сольную программу, ее наставниками были Раймонд Паулс и Иосиф Кобзон, а Вячеслав Добрынин дал тот самый счастливый лотерейный билет – песню, которая мгновенно сделала Легкоступову знаменитостью.

В эфире телеканала "Россия 1" Валентина вспоминает, что были годы, когда она давала по 3-4 концерта в день, а ее рекорд – 120 концертов в одном городе при полных аншлагах.

Однако вдруг певица пропала со сцены и экранов. Поговаривали, что не обошлось тут без самой Примадонны нашей эстрады.

Валентина рассказывает, что на самом деле она тогда целиком посвятила себя дочери от первого мужа. Этот брак распался, когда певица узнала о его измене.

Вскоре она встретила Алексея Григорьева, от которого родила сына Матвея. Пара купила дом на берегу океана, на острове Тенерифе – Легкоступовой, рожденной в Крыму, всегда хотелось жить у моря.

Вместе они прожили 20 лет, но недавно распался и этот брак. Легкоступова продала дом на Канарах и собралась замуж в третий раз, но тут вмешался коронавирус, из-за которого эти планы пришлось отложить.

Как пережила певица измену первого мужа? В честь кого назвала свою дочь Анеттой? Почему после ее рождения не вернулась на эстраду,?

Какую роль на самом деле в ее профессиональной карьере сыграла Алла Пугачева, и каким главным принципом руководствуется певица в жизни?

Об этом Валентина Легкоступова рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".