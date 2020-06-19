Индия может купить партию российских истребителей

Военно-воздушные силы Индии планируют приобрести 21 российский истребитель МиГ-29. Это самолеты должны заменить в войсках устаревшие МиГ-21, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Как пишут журналисты, первые поставки новых машин могут начаться через два года после заключения контракта.

Впервые о контракте стало известно в начале 2019 года. Тогда сообщалось, что переговоры уже идут. Сделка оценивается в 827 миллионов долларов. Каждый МиГ-29 стоит примерно 40 миллионов.

По данным из открытых источников, сейчас на вооружении Индии числятся свыше 60 истребителей МиГ-29.

Кроме того, индийские ВВС планирует заказать у совместного предприятия Hindustan Aeronautics производство 20 истребителей Су-30МКИ. Предыдущий контракт на сборку 272 боевых машин истекает в 2021 году.