Появились кадры задержания высокопоставленной чиновницы в Иркутской области

Следственный комитет предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере первому заместителю министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Напомним, что высокопоставленную чиновницу задержали в минувший четверг по подозрению в коррупции. По версии правоохранителей, в 2016 году женщина, будучи начальником отдела выдачи разрешительной документации, дала разрешение на строительство, не имея на то правовых основания.

В качестве благодарности она получила взятку в размере двух миллионов рублей.

Отметим, что накануне появилось видео попытки побега от првоохранителей в исполнении другого иркутского чиновника из департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда. Мужчина, подозреваемый в получении взятки, решил сбежать от пришедших к нему стражей порядка, но далеко уйти ему не удалось.