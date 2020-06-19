Разливы нефтепродуктов: поручение и требование президента

Открывая совещание по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разработку законопроектов, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов, передает ТАСС.

Президент напомнил, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны. Он потребовал не просто "быстренько прибраться", а полностью восстановить окружающую среду, обеспечив качественное восстановление почв и водного пространства в Красноярском крае.