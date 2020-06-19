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19 июня 202014:40 Анатолий Глянцев

Из молока трансгенных коз выделено лекарство от рака

Биологи создали генетически модифицированных коз, в молоке которых содержится противораковое вещество. Авторы надеются, что трансгенные животные сделают это лекарство более доступным.

Достижение описано в препринте научной статьи, опубликованном на сайте biorXiv.org.

Один из самых эффективных методов лечения рака основан на применении антител. Пациент получает антитела к специфическим белкам, вырабатываемым раковыми клетками. Они связываются с молекулами этих белков и блокируют их, убивая зловредные клетки.

Этот подход уже одобрен для массового применения. Нужные антитела входят в состав коммерческих лекарственных препаратов. Однако они, к сожалению, весьма дороги. Дело в том, что эти антитела синтезируются культурами клеток млекопитающих. Это очень неэффективный способ производства, который к тому же требует специальных лабораторных условий.

Теперь международная команда исследователей нашла другой путь. Биологи вывели несколько линий трансгенных коз, в молоке которых присутствуют нужные антитела.

Авторы объясняют, что козы стали оптимальным компромиссом между количеством молока и лёгкостью разведения. Эти животные быстро (по меркам скотоводства) размножаются и достигают возраста, в котором начинают давать молоко. К тому же они требуют меньше корма, чем коровы (правда, и молока они дают меньше).

Молоко трансгенных животных может стать новым источником важного лекарства от рака.
Фото Pixabay.

В данном исследовании авторы пересадили козам гены, позволяющие вырабатывать цетуксимаб. Это антитело к белкам, которые интенсивно вырабатываются клетками нескольких разновидностей рака. Такие антитела являются действующим веществом коммерческого противоракового препарата "Эрбитукс".

Биологи выбрали для детального анализа две наиболее перспективные линии трансгенных коз. Выяснилось, что каждый литр молока чудо-зверей содержит до 10 граммов цетуксимаба, который к тому же может быть легко выделен.

Как утверждают авторы, "козий" цетуксимаб оказался в некоторых отношениях лучше своего коммерческого аналога. Так, в новом веществе отсутствовал фрагмент молекулы, вызывавший иммунный отклик, чреватый аллергической реакцией. Кроме того, вещество лучше связывалось с белками раковых клеток и эффективнее убивало последние.

Если результаты исследования подтвердятся, трансгенные животные могут открыть новую эпоху в борьбе с раком.

Напомним, однако, что публикация авторов представляет собой препринт, то есть ещё не была проверена независимыми экспертами. Кроме того, всякий лекарственный препарат перед использованием должен пройти сложную процедуру испытаний и одобрения.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о создании трансгенных свиней с не слишком жирным мясом. Писали мы и о первой одобренной для употребления в пищу генетически модифицированной рыбе.

Текст: Вести.Наука

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