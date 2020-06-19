Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

Доступ к мессенджеру Telegram в России больше не ограничивается, а это значит, что там, как и в других популярных социальных сетях, можно подписаться на Вести.Ru. Официальный Telegram-канал "Вестей" доступен по этой ссылке - https://t.me/vestiru24. Нажав на нее, выберите во всплывающем окне "Открыть приложение Telegram".

Лента "Вестей" в Telegram обновляется несколько раз в час и знакомит читателей с важнейшими новостями, анонсами документальных фильмов и интервью с первыми лицами государства, отрывками из самых интересных программ на канале "Россия 24", а также эксклюзивными материалами SMM-редакции "Вестей.Ru".

Накануне Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой (именно она в 2018-м инициировала блокировку мессенджера за отказ выдать ключи шифрования) принял решение перестать ограничивать доступ к Telegram на территории Российской Федерации. Ведомство позитивно оценило готовность администрации мессенджера сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В начале июня Павел Дуров, сооснователь мессенджера, опубликовал пост, в котором рассказал об успехах сервиса в борьбе с экстремистской пропагандой и призывами к террору и отметил: вести антитеррористическую деятельность, не нарушая конфиденциальность переписки, вполне реально. Внедрение Telegram новых, не посягающих на тайну переписки методов противодействия терроризму позволило Роскомнадзору и Генпрокуратуре отменить блокировку, продемонстрировав, что администрация мессенджера готова помогать в деле борьбы с преступлениями.

Дуров, в свою очередь, назвал разблокировку Telegram "отличной новостью" и пояснил, что приложения сервиса теперь будут работать в России надежнее и быстрее. Кроме того, без специальных ухищрений станут открываться ссылки на каналы Telegram, опубликованные на сайтах или присланные в переписке - такие, как эта ссылка на официальный Telegram-канал "Вестей".